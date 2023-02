ASSE : Alonzo pointe la mauvaise gestion des gardiens à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 25 février 2023 à 08:46

Ancien gardien de but de l’ ASSE, Jerôme Alonzo crache ses vérités au sujet des portiers au sein du club. Il pointe une mauvaise gestion à ce poste clé.

Pour France Bleu, Jérôme Alonzo a évoqué l’actualité de l’ ASSE, son ancien club relégué en Ligue 2 en mai 2022 et actuellement menacé de descente en National. L’AS Saint-Etienne est 15e en 24 journées, avec seulement 4 points de plus que le premier club relégable, Nîmes Olympique. Les Verts étaient même derniers à la mi-saison, mais la direction du club ligérien a fait un mercato XXL, qui lui a permis de sortir de la zone rouge.

Vu l’embellie de l’ ASSE (3 victoires consécutives), Jérôme Alonzo estime qu’elle est sur la bonne voie pour se maintenir en deuxième division. « Je vois pas mal de matchs et cela va mieux dans beaucoup de secteurs de jeu. Le mercato hivernal a évidemment fait beaucoup de bien, avec sans doute également une prise de conscience collective. En octobre dernier, j'avais dit que l’ ASSE terminerait entre la 12e et 15e place. Je pense que nous en prenons le chemin », a-t-il commenté.

ASSE : Jérôme Alonzo, « l’AS Saint-Etienne a tué ses gardiens de but »

Le portier retraité depuis 2010 a ensuite fait un constat amer sur la gestion des gardiens de but chez les Verts. « Depuis le départ de Stéphane Ruffier (janvier 2021), le dossier des gardiens a été traité de manière catastrophique par l’état-major de l’AS Saint-Etienne. Comment pouvait-on imaginer, par exemple, que Stephane Ruffier (36 ans) prenne finalement sa retraite après son départ, qu’Etienne Green (22 ans) disparaisse de la sorte ? L’ ASSE a tué ses gardiens de but », a martelé Jérôme Alonzo.

Cependant, il estime que « la donne change peut-être avec l’arrivée de Gautier Larsonneur », un portier dont le style est proche de celui de la légende stéphanoise, Jérémie Janot. « Je suis content que Larsonneur rebondisse chez nous, un gardien très spectaculaire avec un bel état d’esprit, capable d’endosser le maillot vert sur le long terme. Je suis tout à fait convaincu que Gautier a les capacités de confirmer, puis de permettre à l’ ASSE de remonter plus haut. »