Mercato Stade Rennais : Officiel, un crack a signé au SRFC !

Comme annoncé depuis quelques semaines par les médias, le jeune gardien de but du Stade Rennais, Ayoub Akabou a officiellement signé son premier contrat professionnel au SRFC.

Mercato Stade Rennais : Ayoub Akabou signe pro au SRFC !

Le Stade Rennais sécurise ses pépites à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Après Meïté, Yaël Thébault et Lucas Rosier, un autre joueur a aussi signé son premier contrat professionnel.

Ayoub Akabou a paraphé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais et est désormais lié au club breton pour plusieurs saisons. « Débarqué en 2022, le gardien Ayoub Akabou s’engage dans la durée avec les Rouge et Noir. », a indiqué le Stade Rennais dans un communiqué.

Repéré très tôt au Blanc-Mesnil et formé à Clairefontaine, Ayoub Akabou est considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste. Suivi de près par des cadors européens comme le FC Barcelone et Liverpool, le jeune gardien a déjà séduit par ses qualités en équipe de France U16, U17 et U18. Sa taille imposante (1m94) et son aisance technique ont notamment impressionné lors du dernier tournoi de Limoges.

Malgré l’intérêt de nombreux clubs, Ayoub Akabou a choisi de poursuivre sa progression au Stade Rennais, où il a déjà eu l’opportunité de s’entraîner avec les professionnels. Il devient ainsi le premier gardien du centre de formation à signer professionnel depuis Pepe Bonet en 2019.

Ayoub Akabou est fier de continuer sa progression au sein de son club formateur. « C’est un jour très spécial pour ma famille, mes proches et moi, c’est beaucoup d’émotions. Ce n’est qu’une étape mais il fallait la franchir. C’est un marathon, il faut gravir les marches petit à petit, ne pas se précipiter et tout faire pour y arriver. C’est beaucoup d’années de travail et d’acharnement, c’est un honneur de signer mon premier contrat à Rennes. », a réagi le joueur.

Le directeur de l’Académie, Denis Arnaud, a encensé sa pépite. « C’est un garçon qui présente une maturité avancée sur le plan mental, il a un très bon jeu au pied…Il est décisif et doit encore gagner en fiabilité et en professionnalisme, il a en tout cas la mentalité d’un compétiteur. C’est sur ces bases qu’il va falloir continuer à construire. », a-t-il dit.