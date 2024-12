RC Lens : Pluie d’absences au RCL avant Montpellier

Le technicien du RC Lens, Will Still, devra composer sans plusieurs de ses éléments pour la rencontre face à Montpellier en Ligue 1.

RC Lens vs Montpellier : Plusieurs joueurs du RCL absents

Le RC Lens accueille Montpellier HSC au stade Bollaert dimanche prochain en clôture de la 14e journée de Ligue 1. L’enjeu est de taille pour les deux formations. Le RC Lens veut enchaîner après sa victoire face au Stade de Reims (2-0) tandis que Montpellier est dans le dur et cherche des points pour quitter la zone rouge.

Pour cette rencontre, le technicien du RC Lens, Will Still, sera privé de plusieurs cadres. Martin Satriano (ligaments croisés), Wesley Saïd (quadriceps), Jimmy Cabot (genou) et Ruben Aguilar (épaule) sont indisponibles pour affronter Montpellier HSC.

Deiver Machado, quant à lui, est suspendu pour cette rencontre. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a confirmé la suspension du joueur colombien du RC Lens. Deiver Machado a écopé d’un match de suspension ferme suite à la révocation d’un sursis après un rouge reçu face au Stade Brestois en août dernier. Deiver Machado ne pourra donc pas participer à la rencontre face à Montpellier.