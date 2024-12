Classement OM : Les dessous du retour gagnant de Bilal Nadir

Blessé gravement il y a quelques mois, Bilal Nadir fait un retour remarquable à l’OM qui occupe la 2e place au classement de Ligue 1. Mais quels sont les dessous de cette renaissance ?

OM : Bilal Nadir, les secrets de son retour en grâce

Après une blessure au genou qui l’a éloigné des terrains pendant dix mois, Bilal Nadir, jeune milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, effectue un retour remarqué en Ligue 1. Malgré une période de doute à son retour, le joueur de 21 ans a su saisir les opportunités offertes par le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, indique La Provence.

Lancé en professionnel par Gennaro Gattuso la saison dernière, Bilal Nadir a vu son contrat prolongé par l’OM en signe de confiance. Soutenu par ses coéquipiers, il a travaillé dur pour retrouver son niveau. Ses entrées en jeu lors des récentes victoires contre Lens (3-) et Monaco (2-1) témoignent de sa progression.

🗞 Bilal Nadir s'est senti perdu à son retour de blessure car il ne savait pas si Roberto De Zerbi allait vraiment compter sur lui.



Cependant, le coach italien n'a pas hésité à le lancer dans des rencontres importantes.



[🥈 @laprovence] pic.twitter.com/buDHNULBxx — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 5, 2024

Grâce à sa combativité et sa maturité, le jeune milieu de terrain s’est rapidement imposé dans l’effectif de l’OM. Sa performance contre Lens, où il a obtenu le coup franc qui a conduit au but victorieux, a mis en évidence son importance au sein de l’équipe. Sous les ordres de De Zerbi, Bilal Nadir a ainsi gagné en responsabilités et semble prêt à s’inscrire durablement dans le projet olympien.

Sa prochaine étape sera le match de dimanche contre l’ASSE, où il devrait à nouveau figurer dans le groupe marseillais. Bilal Nadir sera scruté de très près lors de choc. Sachant que l’OM voit en lui un élément prometteur pour l’avenir.