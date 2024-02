OM : Gennaro Gattuso, une grosse nouvelle tombe !

Gennaro Gattuso est sur la sellette à l’Olympique de Marseille, qui traverse une période de crise de résultats. Au bord du précipice et menacé, l’Italien reçoit une bonne nouvelle.

OM : Gennaro Gattuso fait réfléchir ses dirigeants

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’Olympique de Marseille en cette année 2024. Les mauvais résultats sont devenus le lot de cette équipe entraînée par Gennaro Gattuso, qui court toujours derrière son premier succès de l’année. Le nul 2-2 concédé dans les dernières secondes face au Shakhtar Donetsk en barrage de Ligue Europa a sonné comme une défaite pour les dirigeants.

Si les résultats sont inquiétants, l’impuissance affichée par Gattuso, en manque de solution face à la situation, l’est encore plus. Selon les informations de La Provence, le technicien italien a fait l’objet d’une réflexion et de discussion au sommet du club. L’objectif est de se rassurer que Gennaro Gattuso est toujours disposé à poursuivre l’aventure et qu’il ne donne pas le sentiment d’avoir abandonné.

Photo : Gennaro Gattuso et Pablo Longoria

Gennaro Gattuso maintenu jusqu’à la fin de la saiso

Après mûres réflexions, Pablo Longoria et son conseiller Mehdi Benatia sont arrivés à une conclusion. D’après L’Equipe et La Provence, ils ont convenu de ce que Gennaro Gattuso restera bien à la tête de l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison. Une décision qui a été prise après que les deux hommes aient pu assister à la séance d’entraînement et discuter avec l’ancien joueur du Milan AC au retour d’Allemagne.

Les résultats des matchs contre Brest ce dimanche en Ligue 1 et celui du barrage retour de Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk ne devraient pas faire changer les choses. Sauf si Gattuso décide lui-même d’abdiquer et de jeter l’éponge avant même la fin de la saison. Tout compte fait, sa prolongation au terme de la saison n’est plus d’actualité.