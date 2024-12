L’OM, une machine à gagner qui défie les statistiques

L’OM réalise un excellent début de saison en Ligue 1. Alors que les données statistiques semblent desservir les Phocéens, leur efficacité sur le terrain est indéniable.

OM : Efficacité offensive et solidité défensive, les clés d’un début de saison réussi

L’OM connaît sans doute son meilleur début de saison de ces dernières années. Après 13 journées de compétition, les Marseillais sont deuxièmes de Ligue 1 derrière le PSG et juste devant l’AS Monaco. Et pourtant, les expected goals ne semblent pas pour autant favorables à Marseille. Si Marseille affiche le deuxième meilleur bilan offensif de Ligue 1 avec 29 buts, les statistiques avancées révèlent que les Marseillais tirent moins que leurs concurrents directs et ont un xG inférieur.

Cela signifie que, théoriquement, ils auraient dû marquer moins de buts. Pourtant, l’efficacité de joueurs comme Mason Greenwood a permis à l’équipe de surperformer. Le secteur défensif du club de Roberto De Zerbi est également une force. Malgré un nombre élevé de touches dans leur surface, les Marseillais encaissent peu de buts. Les statistiques avancées montrent que le club phocéen aurait dû encaisser près de 22 buts, mais grâce aux arrêts décisifs de Geronimo Rulli, le compteur n’affiche que 17 buts encaissés. Impressionnant !

Marseille au-delà des chiffres

Ces statistiques soulignent la capacité de l’Olympique de Marseille à transformer les occasions en buts et à réaliser des arrêts décisifs. Si les données avancées peuvent être un outil d’analyse intéressant, elles ne doivent pas occulter la réalité du terrain. Le club marseillais démontre une solidité collective et une mentalité de vainqueur qui lui permettent de compenser certains déficits statistiques.

Marseille surprend par son efficacité et sa régularité. Si les statistiques avancées peuvent sembler paradoxales, elles ne remettent pas en cause la qualité de jeu et les résultats de l’équipe. Les joueurs marseillais montrent une belle complicité et une grande détermination, ce qui leur permet de réaliser de belles performances.