OM : Roberto De Zerbi avec deux renforts de taille contre l’ASSE !

Avant le choc entre l’ASSE et l’OM, prévu ce dimanche au stade Geoffroy Guichard, l’entraîneur Roberto De Zerbi enregistre deux importants retours à l’entraînement.

OM : Roberto De Zerbi soulagé, Amine Harit et de Derek Cornélius sont de retour

Le choc ASSE-OM promet une rencontre des plus passionnantes. Si les Verts luttent pour le maintien, l’Olympique de Marseille, 2e au classement, ambitionne de poursuivre sur sa belle lancée et de creuser l’écart sur ses poursuivants. Les Phocéens, galvanisés par leur récente victoire face à Monaco, abordent ainsi ce déplacement à Saint-Etienne avec confiance.

D’ailleurs, l’Olympique de Marseille de bonnes nouvelles avec le retour à l’entraînement d’Amine Harit et Derek Cornélius. Touchés respectivement au mollet et au thorax, ces deux joueurs semblent remis de leur blessure. L’entraîneur Roberto De Zerbi pourra donc compter sur un groupe plus étoffé pour ce match.

Toutefois, le marseillais a dû composer avec l’absence de plusieurs cadres à l’entraînement. Adrien Rabiot, Valentin Rongier, Neal Maupay, Pierre-Emile Höjbjerg, Leonardo Balerdi, Luis Henrique ou encore Geoffrey Kondogbia ont été laissés au repos. Les prochains jours seront décisifs pour connaître la composition probable et les choix tactiques de Roberto De Zerbi.