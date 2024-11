OM : Grande inquiétude pour Roberto De Zerbi avant d’affronter le RC Lens

À la veille du choc contre le RC Lens en championnat, l’actualité n’est pas vraiment rassurante à l’OM. Roberto De Zerbi enregistre quatre absents de taille à l’entraînement.

OM : Roberto De Zerbi enregistre quatre absents à l’entraînement

L’Olympique de Marseille affronte ce samedi le RC Lens pour un match décisif dans la course au podium. Les Phocéens, qui pointent actuellement à la 3e place de Ligue 1, ont à cœur de rebondir après la défaite à domicile face à Auxerre. Mais cette mission ne serait pas choses aisée pour les hommes de Roberto De Zerbi.

Le déplacement au Stade Bollaert promet d’être compliqué pour l’OM. Les Sang et Or, portés par leur public, sont de redoutables adversaires et voudront profiter de ce match pour se rapprocher des places européennes. Marseille est donc prévenu, il faudra faire preuve de solidité défensive et d’efficacité offensive en vue de s’imposer à Lens.

Toutefois, l’OM pourrait être fortement handicapé pour cette rencontre. En effet, le journalise de France Bleu, Bruno Blanzat, rapporte que Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli, tous deux appelés en sélection argentine, ont manqué la séance d’entraînement de ce vendredi. Amine Harit, touché au mollet, et Derek Cornelius, blessé au cartilage costal, sont également incertains.

Salut la #TeamOM!

Des news de l'#OM à la veille d'aller à Lens.

Balerdi, Rulli, Harit et Cornélius absents du début de l'entraînement.

Match demain à 17h00 à vivre sur @bleuprovence!@Mode55489648 @StatsOmp pic.twitter.com/54MvtZ9UsV — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) November 22, 2024

Ces absences pourraient contraindre Roberto De Zerbi à revoir ses plans. En revanche, Ismaël Koné et Amir Murillo ont participé à la séance. Le technicien italien devrait faire le point sur la situation de son effectif lors de la conférence de presse d’avant-match.