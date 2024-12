Mercato FC Nantes : Mauvaise nouvelle pour le FCN dans le dossier Sergio Conceiçao

La piste Sergio Conceição se complique sérieusement pour le FC Nantes. L’ancien entraîneur du FC Porto, très courtisé en Premier League, pourrait snober le FCN.

Mercato FC Nantes : Sergio Conceição au FCN pour remplacer Antoine Kombouaré ?

Le FC Nantes est en grande difficulté en Ligue 1 cette saison. Malgré le match nul arraché au Parc des Princes face au PSG, les hommes d’Antoine Kombouaré rejoignent la zone rouge. Si le point glané à Paris a redonné un peu de baume au cœur des supporters, le FCN reste sur une série de dix matchs sans victoire.

L’étau se resserre donc autour d’Antoine Kombouaré au FC Nantes. Le technicien nantais pourrait être limogé dans les prochaines semaines s’il ne trouve pas les armes nécessaires pour mettre fin à la crise de résultats.

Les dirigeants du FC Nantes se penchent déjà sur l’avenir d’Antoine Kombouaré et auraient entamé des négociations avec son potentiel remplaçant, Sergio Conceição. L’entraîneur portugais a déjà une expérience positive au FC Nantes, où il avait réussi à redresser la situation en quelques mois. Il est libre de tout contrat et semble intéressé par un retour.

Cependant, le FC Nantes doit être prudent sur ce dossier, car la concurrence est rude pour la signature de Sergio Conceição. West Ham cherche aussi un nouvel entraîneur pour remplacer Julen Lopetegui et aurait coché le nom de Sergio Conceição. Un autre concurrent de taille entre aussi dans la course et pourrait damner le pion au FC Nantes.

Selon Sébastien Vidal, journaliste français basé à Londres, Sergio Conceição est dans le viseur du géant anglais Everton. Cette formation anglaise est en pole position pour boucler l’arrivée du Portugais. Toutefois, le rachat d’Everton par le fonds américain de Dan Friedkin n’est pas encore finalisé, ce qui pourrait retarder les négociations.