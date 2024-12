FC Nantes : La famille Kita divisée autour de la succession de Kombouaré au FCN

Au FC Nantes, l’avenir d’Antoine Kombouaré sur le banc du FCN est incertain. Si les résultats ne s’améliorent pas, Waldemar Kita pourrait être tenté de faire revenir Sergio Conceiçao. Cependant, cette idée ne fait pas l’unanimité au sein de la famille Kita.

FC Nantes : Antoine Kombouaré sur la sellette, sa succession au FCN fait rage

Le nul prometteur (1-1) arraché face au PSG n’a rien changé de la pression qu’il y a au FC Nantes autour d’Antoine Kombouaré. L’entraîneur du FCN est en danger et la question de sa succession est plus que jamais engagée et divise même au sommet de la direction du club. Plusieurs noms circulent ces derniers pour remplacer Kombouaré en cas d’un licenciement de la tête du staff technique des Canaris.

Selon Ouest-France, Waldemar Kita, le président du FC Nantes, serait très intéressé par l’idée de faire revenir Sergio Conceiçao. Le Portugais, qui a déjà entraîné les Canaris, connaît bien le club et a laissé un bon souvenir. Cependant, Franck Kita, le directeur général, serait plus réticent à cette idée.

Les raisons de cette divergence sont multiples. Franck Kita craindrait de perdre en influence si Conceiçao était nommé entraîneur. De plus, le licenciement d’Antoine Kombouaré et de son staff du FC Nantes aurait un coût financier important pour le club. Enfin, le recrutement d’un nouvel encadrement technique entraînerait des dépenses supplémentaires.

Un choix crucial pour l’avenir du FCN

« Waldemar réfléchit comme un chef d’entreprise. Il pense que Conceiçao peut redresser la barre et valoriser les joueurs de l’effectif. Franck craint, lui, de perdre le pouvoir si le Portugais vient. Il est aussi effrayé par l’argent qu’il faudrait donner pour le licenciement du staff actuel et la venue du staff portugais », révèle le quotidien régional.

La décision de faire revenir ou non Sergio Conceiçao est donc un choix crucial pour l’avenir du FC Nantes. Les prochains jours seront décisifs pour l’avenir d’Antoine Kombouaré et pour connaître les intentions de Waldemar Kita.