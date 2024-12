RC Lens : Sa blessure, son transfert avorté… Les confidences de Neil El Aynaoui

Neil El Aynaoui aurait pu quitter le RC Lens lors du dernier mercato estival pour rejoindre l’AS Monaco. Mais tout a basculé après une blessure détectée pour le jeune milieu de terrain. Après cette longue période difficile, le Marocain est désormais prêt à retrouver son niveau.

RC Lens : Neil El Aynaoui, un retour progressif après une année difficile

Après une année marquée par une blessure, un transfert avorté et une concurrence accrue, Neil El Aynaoui revient progressivement dans le onze du RC Lens. Le jeune milieu de terrain, qui a célébré ses 23 ans en juillet, a évoqué son parcours semé d’embûches et ses ambitions pour la suite.

Blessé au genou en avril dernier, El Aynaoui a vu son transfert à Monaco capoter. Ces derniers mois ont été difficiles, mais le joueur assure avoir tiré des leçons de cette épreuve, lui qui a trouvé le temps trop long pour son retour : « Plus impatient que frustré, car c’est ma passion. Voir les équipiers jouer, c’est dur. Il faut prendre son mal en patience et le staff a bien géré pour que je puisse revenir dans de bonnes conditions. Mais j’ai trouvé le temps long », a-t-il confié.

De retour à la compétition, El Aynaoui doit faire face à une concurrence accrue au milieu de terrain, notamment avec l’émergence du duo Diouf-Thomasson. « La concurrence existe toujours, c’est bien. C’est la vie du footballeur, cela permet de se dépasser à chaque entraînement. Il y a une concurrence saine et cela nous booste les uns et les autres », admet-il.

Le jeune Lensois, qui a connu de multiples expériences en quelques mois, estime que ces épreuves l’ont « endurci mentalement ». Il est désormais déterminé à retrouver son meilleur niveau et à s’imposer comme un élément clé de l’équipe. « L’épreuve la plus dure a été la blessure, car cela m’a éloigné de ce que j’aime le plus. Mais, je n’oublie pas d’où je viens et d’où j’étais il y a un an et demi. Ces épreuves m’ont forgé mentalement. », a déclaré Neil El Aynaoui.