Mercato Toulouse FC : Rafael Fernandes dans le viseur du TFC

Ne faisant plus partie des plans du LOSC Lille, Rafael Fernandes pourrait rejoindre le Toulouse FC cet hiver. Selon RMC Sport, le jeune défenseur central portugais de 22 ans suscite l’intérêt des recruteurs du TFC, séduits par son potentiel et son profil prometteur.

Rafael Fernandes : un renfort défensif pour le Toulouse FC ?

Actuellement 10e au classement de la Ligue 1, le Toulouse FC réalise une saison équilibrée et rassurante. Avec une défense composée de joueurs solides tels que Rasmus Nicolaisen et Djibril Sidibé, les Violets montrent une belle stabilité. Au milieu de terrain, Cristian Cásseres Jr. et Vincent Sierro forment un double pivot efficace, soutenus par des pistons bien positionnés sous les directives de Carles Martínez Novell. En attaque, l’entente entre Zakaria Aboukhlal et Joshua King, avec le rôle important de Yann Gboho dans le couloir gauche, offre des solutions offensives intéressantes.

Cependant, la cellule de recrutement du TFC prévoit de renforcer l’équipe lors du mercato hivernal. Parmi les profils étudiés, celui de Rafael Fernandes revient avec insistance. Arrivé au LOSC Lille en janvier 2024 en provenance de l’académie du Sporting CP, le défenseur portugais peine à s’imposer dans l’effectif professionnel des Dogues.

Une situation délicate au LOSC Lille

Depuis son arrivée, Rafael Fernandes n’a pas disputé le moindre match en Ligue 1. Une blessure à la cuisse l’a tenu éloigné des terrains pendant une partie de la saison, mais même lorsqu’il était apte à jouer, il n’a jamais été convoqué par son entraîneur. Cela traduit clairement un manque de considération pour le joueur, qui pourrait envisager un départ ou un prêt dès cet hiver pour relancer sa carrière.

Une opportunité pour le Toulouse FC

Le Toulouse FC pourrait profiter de cette situation pour s’attacher les services de Rafael Fernandes. L’objectif serait de renforcer la charnière centrale et d’offrir plus de solutions défensives à Carles Martínez Novell, notamment en cas de blessures de joueurs cadres. À seulement 22 ans, Rafael Fernandes reste un talent prometteur et un départ au TFC pourrait marquer un nouveau départ dans sa jeune carrière.

D’après sa situation actuelle au LOSC Lille, il semble peu probable que le joueur s’oppose à une approche du club toulousain. Cette piste pourrait rapidement s’accélérer dans les semaines à venir. Affaire à suivre !