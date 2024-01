Avec un Kevin Danso très courtisé sur le marché, le Racing Club de Lens prend déjà ses dispositions avec la piste menant à Rafael Fernandes.

Mercato RC Lens : La piste Rafael Fernandes prend de l'ampleur

International autrichien, Kevin Danso évolue au Racing Club de Lens depuis août 2021. Trois ans plus tard, il est devenu un pilier de la défense, et un des hommes forts du club. C'est d'ailleurs l'un des titulaires indiscutables de Franck Haise depuis plusieurs saisons. Ses belles performances et sa solidité ont attiré la convoitise de plusieurs clubs en Europe. Ce qui met la puce à l'oreille des dirigeants lensois, qui prennent déjà les devants en identifiant le potentiel remplaçant de Danso. La piste mène à Rafael Fernandes, joueur évoluant au FC Arouca au Portugal.

Le jeune défenseur central de 21 ans s'est distingué cette saison en devant même le premier joueur de l’histoire d’Arouca à être sélectionné chez les Espoirs du Portugal. De quoi lui donner encore plus de crédibilité avec ses qualités athlétiques. Du haut de son 1m91, Rafael Fernandes est présenté comme un joueur rapide. Cette saison, il a disputé déjà 12 matchs avec le FC Arouca en Liga portugaise. Pour le moment, le club sang et or n'a officialisé qu'une seule recrue sur ce mercato hivernal, en la personne du latéral gauche équatorien Jhoanner Chávez.

Le club a été beaucoup plus actif l'été dernier avec notamment les arrivées de certains joueurs comme Elye Wahi, Morgan Guilavogui, Angelo Fulgini, pour ne citer que ceux-là. Avant l'ouverture du mercato de janvier, Franck Haise a déjà annoncé que Lens ne fera pas de folies cet hiver.