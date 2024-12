PSG : La thérapie de Nuno Mendes contre le manque d’efficacité du Paris SG

Le PSG de Nuno Mendes, face à l’AJ Auxerre, vient d’aligner un troisième match sans victoire toutes compétitions confondues. Le Paris SG a notamment buté sur un excellent Donovan Léon dans les buts.

AJ Auxerre – PSG : Nuno Mendes analyse la stérilité offensive

Le PSG a buté sur un solide bloc défensif auxerrois et un gardien Donovan Léon impérial lors de son déplacement en Bourgogne. Malgré une domination territoriale, les Parisiens n’ont pas réussi à trouver la faille. Le club de la capitale a notamment tenté 25 tirs sur lesquels le gardien auxerrois a réalisé 11 arrêts dont un duel remporté face à Nuno Mendes. De quoi écœurer un Paris Saint-Germain qui a cumulé 15 corners pour pas grand chose.

À l’issue de la rencontre, Nuno Mendes, l’arrière gauche parisien, a analysé la performance de son équipe : « Il n’a manqué que le but. On n’a pas réussi à marquer, on sort ici avec un point. On a eu les occasions, pourtant. Il faut de la confiance, du calme devant le gardien et c’est comme cela qu’on va réussir à marquer», a-t-il expliqué au micro de DAZN.

Le Portugais a surtout souligné l’importance de la finition dans le football. Malgré ce résultat décevant, le PSG conserve une large avance en tête de la Ligue 1. Cependant, cette rencontre met en évidence un problème récurrent : l’inefficacité offensive face à des défenses bien organisées.