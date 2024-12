Mercato PSG : Une incroyable idée pour le poste de numéro 9

Le match nul contre l’AJ Auxerre, vendredi soir, a mis encore à nu les limites du PSG sur le plan offensif. Alors que les dirigeants du Paris SG pensent à recruter un nouveau numéro 9 cet hiver, Daniel Riolo a glissé une idée inédite à Luis Enrique.

Mercato PSG : Crise au Paris SG, Riolo propose une solution radicale

Après trois défaites consécutives en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a concédé un second match nul en Ligue 1, ce vendredi soir, à Auxerre (0-0), en ouverture de la quatorzième journée du championnat. Les Parisiens, malgré leur domination, ont manqué de réalisme et ont été contrés par un Donovan Léon impérial.

Cette nouvelle contre-performance alimente les critiques et les interrogations sur le nouveau projet et l’avenir du club. Comme à son habitude, Daniel Riolo a profité de son émission L’After Foot sur RMC Sport pour commenter la prestation de l’équipe parisienne. Le journaliste a notamment proposé une idée pour sortir de l’impasse : placer Achraf Hakimi en pointe de l’attaque.

Pour l’éditorialiste, le latéral droit marocain est à l’heure actuelle l’une des rares satisfactions du collectif parisien et seul joueur capable de faire la différence individuellement.

« À part Hakimi, qui percute pour faire une différence par un dribble pour créer le danger ? Non, mais mets Hakimi avant-centre ! C’est le seul joueur de classe internationale. On a l’impression que tous les joueurs ont régressé. Mais ce n’est pas la faute de Luis Enrique, on ne peut pas le dire sinon on fait une fixette », a déclaré Daniel Riolo.

Cette proposition, aussi surprenante soit-elle, témoigne de la frustration générale face aux difficultés du PSG. Le club de la capitale est désormais à la croisée des chemins. Une élimination prématurée en Ligue des Champions pourrait avoir des conséquences importantes. Luis Enrique, sous pression, devra trouver les solutions pour relancer son équipe dès mardi prochain contre le RB Salzbourg.