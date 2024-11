PSG : Luis Enrique répond sèchement aux critiques

Le technicien du PSG, Luis Enrique, a répondu à ceux qui critiquent souvent ses choix tactiques et les performances des joueurs parisiens après les défaites.

PSG : Luis Enrique reste imperturbable face aux critiques

Sous le feu des critiques depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a choisi de répondre cash aux détracteurs. L’entraîneur espagnol, dont les choix tactiques et les résultats de son équipe font régulièrement la une des médias, a affirmé lors de la conférence de presse ce vendredi 29 novembre 2024 qu’il ne se laisse pas influencer par les avis extérieurs.

« Je ne regarde pas la presse, peu importe qu’on gagne ou qu’on perde. Ce qu’il se dit à l’extérieur peut avoir des répercussions en interne mais je reste focalisé. », a déclaré Luis Enrique.

Le PSG domine largement le championnat de France, mais la situation est bien plus compliquée en Ligue des Champions. Le club de la capitale occupe une inquiétante 25ème place et risque de manquer les barrages. Interrogé sur ces difficultés européennes, Luis Enrique a indiqué qu’il fait tout son possible pour changer la situation.

« Je pense que notre rendement est meilleur que l’an dernier. On a été dans le dernier carré en C1, qui peut dire si on sera capable de se qualifier ou d’atteindre ce même niveau ? », a-t-il ajouté.

Le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions est le RB Salzbourg, une occasion pour les Parisiens de rebondir avant d’affronter Manchester City.