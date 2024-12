FC Nantes – SRFC : Antoine Kombouaré promet l’enfer à Ludovic Blas pour son retour au FCN

Antoine Kombouaré et le FC Nantes sont attendus ce dimanche face au Stade Rennais pour le derby breton. Une affiche qui offre des retrouvailles entre l’entraîneur du FCN et Ludovic Blas.

FC Nantes – Stade Rennais : Le retour de Ludovic Blas au FCN s’annonce explosif

Cette affiche entre le FC Nantes et le Stade Rennais oppose deux équipes en quête d’assurance. Le FCN est sur une triste série de 10 matchs sans le moindre succès. Le nul pris face au PSG sonne tout de même comme un vent de renouveau qu’il faudra confirmer face au SRFC ce dimanche. Les Bretons quant à eux chercheront à confirmer leur victoire explosive assurée devant une équipe de l’ASSE mal en point et réduite à 10.

Mais au-delà de l’enjeu, la Beaujoire retrouvera un de ses anciens joueurs bien connu d’Antoine Kombouaré. Il s’agit de l’expérimenté Ludovic Blas, buteur le week-end dernier face aux Stéphanois. Le milieu de terrain de 26 ans a quitté les Canaris à l’été 2023 pour rejoindre le Stade Rennais, après y avoir passé quatre ans en provenance de Guingamp.

FCN – SRFC : Kombouaré promet l’enfer à Blas pour son retour au FC Nantes

Le derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais s’annonce donc électrique. Antoine Kombouaré, l’entraîneur nantais, a d’ores et déjà prévenu son ancien joueur, Ludovic Blas, qu’il n’y aurait pas de cadeaux. « Moi, j’aime Ludo, comme le PSG. Je les aime avant et après. Mais pendant le match, si on peut lui marcher dessus, on va lui marcher dessus », a déclaré Kombouaré en conférence de presse.

« Il ne faut pas lui faire de cadeau car il ne va pas nous en faire. Maintenant, c’est un Rennais, ce n’est plus un Nantais », a-t-il ajouté. Ce dimanche, Blas retrouvera la Beaujoire pour la deuxième fois depuis son départ houleux de Nantes. Le milieu de terrain rennais avait déjà joué contre les Canaris en avril dernier, sans parvenir à marquer.