En attendant l’officialisation de son transfert, probablement au Stade Renais, Ludovic Blas a fait ses adieux aux Canaris, notamment aux supporters du club.

Mercato : Ludovic Blas s'excuse auprès des supporters du FC Nantes

Comme pressenti, le transfert de Ludovic Blas (25 ans) du FC Nantes au StadeRennais est imminent. Il devrait être bouclé autour d’un montant estimé à 15 M€. Longtemps convoité par l’Olympique de Marseille, le milieu offensif des Canaris prend finalement la direction du club rival du FCN, à la grande déception des supporters du stade de la Beaujoire. Sensible au mécontentement des supporters du club Jaune et Vert, le meneur de jeu de 25 ans a tenu à leur présenter toutes ses excuses, dans son message d’adieu posté sur les réseaux sociaux.

« Chers supporters, je tenais à vous écrire ces quelques mots pour vous dire au revoir », a écrit Ludovic Blas d’entrée. « Sachez que je n’ai jamais triché, et fait beaucoup de sacrifices pour porter au plus haut nos couleurs, peu importe les circonstances. Même si mon choix n’a pas été simple et suscite de l’incompréhension pour certains d’entre vous, j’espère que la plupart le comprendront », a-t-il expliqué ensuite.

Mercato FC Nantes : Ludovic Blas, « c’est une chance que je ne pouvais laisser passer »

Ludovic Blas avait encore une année de contrat au FC Nantes. Mais il a décidé de partir, afin de relever d’autres défis dans un nouveau club. Sauf retournement de situation imprévu, il devrait rejoindre le Stade Rennais, comme il l'indique. Avec le club breton, il pourrait jouer la Ligue Europa cette saison. Une opportunité pour le N°10 du FC Nantes, comme il l’a justifié sur son compte Instagram. « Après quatre saisons passées sous le maillot nantais, une nouvelle opportunité s’offre à moi non loin d’ici. C’était une chance que je ne pouvais laisser passer, et un nouveau challenge à la hauteur de mes ambitions. »