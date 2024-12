FC Nantes – Stade Rennais : Le derby entre le FCN et le SRFC pour tout changer de l’avenir de Kombouaré ?

Antoine Kombouaré, l’entraîneur du FC Nantes, vit des heures décisives. Son avenir à la tête du FCN pourrait bien se jouer ce week-end lors du derby contre le Stade Rennais.

L’avenir de Kombouaré en jeu : Le derby FCN – SRFC s’annonce crucial

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Antoine Kombouaré aux commandes du FC Nantes. Les Canaris courent derrière une victoire depuis maintenant dix matchs. Pendant ce temps, le technicien de 61 ans est sous la menace d’un licenciement et doit et doit chaque week-end fournir du résultat positif pour son éviction du FCN s’accélérer.

Après une série de résultats décevants, le match nul arraché face au PSG a apporté un peu de répit à Kombouaré. Cependant, la pression reste forte et une victoire face au Stade Rennais s’impose comme impératif pour consolider sa position. En coulisses, les dirigeants nantais envisagent déjà des alternatives.

Le nom de Sergio Conceiçao revient régulièrement pour reprendre le FC Nantes en main, mais les négociations s’avèrent complexes. Le retour probable du Portugais divise d’ailleurs au sein de la direction du club. Si Antoine Kombouaré parvient à remporter le derby, il pourrait bien repousser les prétendants à son poste et gagner du temps. Ce match s’annonce donc comme un tournant dans la saison nantaise.