Alexandre Dujeux après Angers SCO 0-3 OL : « Lyon a été meilleur que nous »

Ce samedi, Angers SCO a subi une nouvelle défaite à domicile, cette fois face à l’Olympique Lyonnais (0-3). Après la rencontre, l’entraîneur des Angevins, Alexandre Dujeux, a exprimé sa déception.

Angers SCO en manque de réalisme, selon Alexandre Dujeux

Les espoirs d’Angers SCO ont été rapidement balayés après leur victoire en demi-teinte contre Le Havre AC (1-0) le week-end dernier. Bien que l’équipe ait montré quelques bonnes intentions, Angers a été largement dominé par Lyon. Les Gones se sont montrés beaucoup plus forts, imposant leur supériorité tout au long de la rencontre.

En conférence de presse après cette défaite (0-3), Alexandre Dujeux, l’entraîneur français de 48 ans, a souligné le manque de réalisme de son équipe. « Au départ, on est bien dans les intentions, mais on n’a pas réussi à exploiter ce que l’on voulait faire », a-t-il déclaré. Il n’a pas manqué de rendre hommage à la force de l’Olympique Lyonnais, reconnaissant leur supériorité : « Au vu du match, Lyon a été meilleur que nous. »

Alexandre Dujeux garde confiance en ses joueurs

Malgré cette défaite à domicile, Alexandre Dujeux reste optimiste et a réaffirmé sa confiance en ses joueurs. Il a indiqué que, malgré quelques erreurs, l’équipe a montré de l’effort et a su être efficace sur certaines phases de jeu. « Les garçons travaillent dur. Emmanuel Biumla s’est blessé avec l’Équipe de France et cela fait maintenant trois matchs qu’il est absent. J’ai confiance en Abdoulaye Bamba, qui s’entraîne très bien, et il n’y a pas de doute à le lancer titulaire. »

Cette défaite laisse Angers SCO encore plus proche de la zone de relégation. Néanmoins, Dujeux espère que ses joueurs feront les efforts nécessaires pour redresser la barre avant la trêve de Noël. Le dernier match de l’année 2024 est prévu pour le 15 décembre, où les Angevins affronteront le Stade Rennais FC.