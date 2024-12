Mercato PSG : Le Paris SG recalé pour ce buteur

En quête de renforts, le PSG s’active et planifie son mercato pour janvier prochain. Le Paris SG est sur la piste de plusieurs attaquants pour son secteur offensif mais voit déjà la porte se refermer pour un buteur.

Mercato : Le PSG voit la piste Marcus Rashford se refroidir

Le PSG, en quête de l’oiseau rare pour rendre dynamique son attaque, avait relancé plusieurs pistes dont celle menant à Marcus Rashford. Cependant, les espoirs parisiens semblent s’amenuiser. Selon les informations de TeamTALK, Manchester United ne serait pas disposé à se séparer de son attaquant anglais.

Considéré comme un élément clé de son projet, Rashford ne devrait pas quitter Old Trafford dans un avenir proche. Ruben Amorim, qui a récemment pris en main la direction du staff technique des Red Devils, compte sur l’international anglais pour son projet. Ceci en dépit du rendement très faible affiché pour Rashford cette saison.

L’ailier de 27 ans est auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 15 matchs avec Manchester United. Lié à un départ, Marcus Rashford n’est donc pas prêt de quitter la Premier League. Cette nouvelle vient refroidir les ardeurs du PSG, qui devra donc explorer d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif.

Les noms de Viktor Gyökeres, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen et Mohamed Salah sont notamment évoqués au PSG. Le club de la capitale devra donc redoubler d’efforts pour trouver la perle rare qui viendra renforcer son attaque et permettre à Luis Enrique de disposer d’un effectif plus compétitif.