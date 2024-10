Mercato PSG : Marcus Rashford s’éloigne du Paris SG !

Le nouvel entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, ferme la porte à un départ de Marcus Rashford vers le PSG lors du prochain mercato hivernal. L’attaquant anglais va rester en Premier League.

Mercato PSG : Marcus Rashford au Paris SG cet hiver ?

Après le départ de l’attaquant français Kylian Mbappé, le PSG a tenté de recruter cet été de nouvelles pépites capables de combler ce vide. Mais les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas réussi à déloger l’une de leurs cibles prioritaires en attaque, à savoir : Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Lautaro Martinez, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Nico Williams ou encore Crysencio Summerville.

Les dirigeants parisiens auraient relancé la piste Marcus Rashford pour s’attacher ses services lors du prochain mercato hivernal. Le profil du joueur intéresse le directeur sportif du PSG, Luis Campos. L’entraîneur parisien, Luis Enrique, a également validé la signature de l’international anglais. Mais le dossier devient de plus en plus complexe. Manchester United change de position et envisage de garder son joueur.

Souvent critiqué pour ses performances irrégulières en Angleterre, Marcus Rashford aurait vu sa situation changer après le limogeage d’Erik Ten Hag et l’arrivée de Ruben Amorim à la tête de l’équipe. Selon Team Talk, le nouvel entraîneur compte sur Rashford et envisage de le conserver dans son effectif. Manchester United serait même prêt à prolonger le contrat de son attaquant, actuellement lié au club jusqu’en juin 2028.

Cette saison, Marcus Rashford a déjà disputé 12 rencontres toutes compétitions confondues avec les Mancuniens et a inscrit deux buts.