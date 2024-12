Mercato PSG : Le Paris SG prêt à tout pour Viktor Gyokeres

À la recherche d’une nouvelle star offensive pour tourner définitivement la page Kylian Mbappé, le PSG serait prêt à tout pour recruter Viktor Gyokeres. Face à la concurrence, le Paris SG serait disposé à signer un gros chèque pour le buteur du Sporting Portugal.

Mercato PSG : La clause libératoire de Viktor Gyokeres payé par le Paris SG ?

Le Paris Saint-Germain envisage sérieusement de recruter Viktor Gyokeres, l’attaquant du Sporting Portugal. Depuis le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale cherche à renforcer son attaque. Alors que le mercato d’hiver approche à grands pas, les rumeurs s’intensifient autour d’un éventuel transfert de l’international suédois.

D’après le portail Fichajes, le Paris SG serait disposé à « tout donner » pour s’offrir les services de l’ancien avant-centre de Coventry City. Auteur de 25 buts et 4 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues cette saison, Viktor Gyokeres possède le profil idéal pour faire oublier Kylian Mbappé dans le coeur des supporters parisiens.

Le média espagnol révèle ainsi que le PSG pourrait activer la clause libératoire de l’international suédois, soit 100 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le natif de Stockholm possède un prix de départ fixé à 70 millions d’euros pour l’été prochain.

Conscient de l’intérêt d’autres grands clubs européens, le club de Nasser Al-Khelaïfi veut profiter du fait que les autres prétendants préfèrent patienter jusqu’à la fin de la saison pour lancer une offensive dès cet hiver et travaillerait déjà « sur une offre formelle » pour le Sporting Portugal et le clan Viktor Gyokeres. Pour autant, le PSG devra se méfier de la concurrence de Manchester United et son nouvel entraîneur Ruben Amorim, qui a déjà eu le joueur sous ses ordres à Lisbonne. Affaire à suivre…