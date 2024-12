ASSE – OM : Adrien Rabiot débloque son compteur avec Marseille face à Saint-Etienne

Adrien Rabiot a enfin trouvé le chemin des filets sous les couleurs de l’OM. Le milieu de terrain français a donné l’avantage à Marseille ce dimanche soir face à l’ASSE.

ASSE – OM : Adrien Rabiot confirme son excellent début de saison avec Marseille

Arrivé en fanfare et sous le feu des critiques pour son passé avec le PSG, Adrien Rabiot n’a jamais flanché. Le milieu de terrain monte en puissance au fur et à mesure que la saison avance en Ligue 1. Devenu un patron dans le groupe de Roberto De Zerbi, l’international français a encore plus mis tout le monde d’accord ce dimanche face à l’ASSE. En clôture de la 14e journée de Ligue 1, l’ancien de la Juventus a permis à l’OM de lancer parfaitement son match face à Saint-Etienne.

Le milieu de terrain a très bien conclu une belle action initiée par Valentin Rongier et Neal Maupay. L’ancien Niçois trouve une petite louche bien sentie pour Rabiot dans le dos de la défense, qui réalise un superbe enchaînement pour ouvrir le score. Pierre Cornud traînait et l’a laissé en position licite. Rabiot n’en demandait pas plus pour débloquer son compteur avec l’OM lors de son 8e match.

Adrien Rabiot, un positionnement à l’OM qui fait polémique

Depuis son arrivée libre à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a rapidement trouvé sa place dans le onze de départ. Cependant, c’est son positionnement inhabituel qui intrigue. Souvent utilisé en soutien de l’attaquant ou sur le côté gauche, l’ancien joueur de la Juventus sort des sentiers battus. Ce choix tactique de l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, interpelle l’entourage de l’équipe de France.

Selon L’Équipe, des voix s’élèvent pour s’interroger sur l’utilisation optimale des qualités de Rabiot dans un rôle aussi avancé. « C’est un box-to-box et quand il joue haut comme ça, ce n’est pas certain qu’il soit sur ses atouts car il aime bien avoir le jeu devant lui », aurait déclaré une source proche des Bleus.