RC Lens : Grosse inquiétude au RCL avant l’AJ Auxerre !

Coup dur pour le RC Lens ! Le défenseur argentin, Facundo Medina, est sorti sur blessure lors de la rencontre face à Montpellier. La direction du RCL attend désormais les résultats des examens médicaux.

RC Lens : Facundo Medina blessé, Will Still et le RCL retiennent leur souffle !

Le RC Lens a certes remporté une victoire importante face à Montpellier (2-0) ce dimanche à Bollaert en clôture de la 14e journée de Ligue 1, mais il a perdu des plumes : la sortie sur blessure de Facundo Medina. Le défenseur argentin a été contraint de quitter ses partenaires à dix minutes du terme de la rencontre et suscite de vives inquiétudes quant à la nature de sa blessure.

En conférence de presse après la rencontre, le technicien du RC Lens, Will Still, a donné des nouvelles de Facundo Medina. Le défenseur argentin est touché à l’ischio-jambier et devra passer des examens médicaux complémentaires. « Les jours qui vont suivre nous diront ce qu’il en est », a déclaré Will Still.

La participation de Facundo Medina à la prochaine rencontre du RC Lens face à l’AJ Auxerre est incertaine. L’international argentin pourrait manquer quelques semaines de compétition en raison de cette blessure. C’est un coup dur pour Will Still et le RCL, qui s’appuient sur sa solidité pour espérer poursuivre leur belle saison.

Depuis son arrivée au RC Lens en provenance de River Plate en 2021, Facundo Medina s’est imposé comme un titulaire indiscutable du club artésien. Cette saison, Facundo Medina a déjà disputé 13 rencontres de Ligue 1 avec le RCL.

Will Still dispose d’un effectif suffisamment étoffé pour pallier l’éventuelle absence de Facundo Medina. Jhoanner Chavez, qui a remplacé l’Argentin dimanche, ou encore Kevin Danso pourraient compenser son absence.