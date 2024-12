Le RC Lens s’est offert un spectacle inattendu ! Abdukodir Khusanov, le défenseur ouzbek, a réalisé une performance hors norme en courant à 37 km/h pour sauver son but contre Reims.

RC Lens : Abdukodir Khusanov, un sprint spectaculaire contre Reims

Le RC Lens poursuit sur sa lancée. Après avoir dominé Montpellier (2-0) ce dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1, les Sang et Or confirment leur excellent état de forme. Cette victoire est en grande partie due à une défense de fer, particulièrement solide ces dernières semaines. Au cœur de cette réussite défensive, Abdukodir Khusanov s’est illustré par une performance exceptionnelle.

Lors de la victoire à Reims (2-0) la semaine dernière, le défenseur ouzbek a réalisé un retour défensif époustouflant, chronométré à 37 km/h ! Alors que le RC Lens était en position d’attaque, Abdukodir Khusanov a parcouru l’intégralité du terrain pour rattraper Junya Ito. Une intervention décisive qui souligne sa condition physique exceptionnelle et son sens tactique.

Le jeune défenseur du RCL impressionne en cette première partie de saison et est suivi par de nombreux clubs tels que le PSG et l’Olympique de Marseille. De son côté, cette nouvelle victoire contre Montpellier permet au RC Lens de se rapprocher du podium. L’équipe de Will Still occupe désormais la 7e place du classement.

Le technicien du RCL peut compter sur une défense de plus en plus imperméable, où Kevin Danso, Facundo Medina et Abdukodir Khusanov forment un trio complémentaire et efficace. Avec un tel état d’esprit et de telles performances individuelles, les Sang et Or peuvent nourrir de grandes ambitions pour la suite de la saison.