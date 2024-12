Mercato OL : Prêté au FC Nantes, Johann Lepenant justifie son départ de l’Olympique Lyonnais

Johann Lepenant a quitté l’OL l’été dernier pour rejoindre le FC Nantes sous la forme d’un prêt d’une saison. Après quatre mois sous le maillot des Canaris, il ne regrette aucunement son choix.

OL : L’option d’achat de Johann Lepenant bientôt levée par le FC Nantes ?

En manque de temps de jeu à l’OL, Johann Lepenant avait formulé une demande de départ lors du dernier mercato estival. Sa requête a été entendue par le club rhodanien. Au lieu d’un transfert définitif, l’Olympique Lyonnais a accepté un prêt au FC Nantes jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, assorti d’une option d’achat fixée à 2,5 millions d’euros, une somme qui ne semble pas dissuader Waldemar Kita, le président nantais. Il serait en passe de lever cette clause d’achat.

Si les performances du milieu de terrain de 22 ans sont déterminantes pour un transfert définitif, il s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe d’Antoine Kombouaré. À trois journées de la fin de la première partie de saison, Johann Lepenant est l’une des belles surprises nantaises. Avec 2 buts et une passe décisive en 11 matchs, dont 9 titularisations, il s’est montré décisif.

Mercato : Johann Lepenant séduit par le discours de Kombouré et le projet du FC Nantes

Loin de regretter son choix, le joueur qui manquait de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais s’épanouit pleinement au FC Nantes. « À Lyon, il y a eu des recrutements et des changements. J’ai donc décidé de partir en prêt pour avoir du temps de jeu. À notre âge, c’est essentiel », a-t-il expliqué sur Free Foot.

Johann Lepenant n’envisage pas un retour à l’OL. Séduit par le discours d’Antoine Kombouaré et par le projet sportif du FCN, il a déclaré : « Antoine Kombouaré m’avait appelé pour me présenter le projet. Il m’a dit qu’il m’appréciait depuis l’époque de Caen. J’ai tout de suite été convaincu et je suis très heureux d’être ici. »