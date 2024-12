RC Lens : Rémy Labeau Lascary met fin à une longue disette en attaque

Le RC Lens retrouve le sourire grâce à Rémy Labeau Lascary ! L’attaquant lensois a enfin marqué son deuxième but en Ligue 1, mettant un terme à un manque d’inspiration inquiétant en attaque.

Rémy Labeau Lascary, la lumière offensive du RC Lens

Le RC Lens retrouve le sourire grâce à Rémy Labeau Lascary, qui a enfin retrouvé le chemin des filets en Ligue 1. Dimanche, l’attaquant de 21 ans a inscrit son premier but dans l’élite, mettant fin à une longue disette pour les attaquants lensois à domicile. Sa réalisation face à la lanterne rouge, conclue par une victoire 2-0, fait écho au dernier but signé Elye Wahi à Bollaert, le 19 mai dernier, lors d’un match contre Montpellier.

Ce but est une bouffée d’air frais pour les Sang et Or, qui n’avaient plus vu un de leurs avant-centres marquer à domicile depuis six mois. Malgré les défis de la saison, cette performance permet au RCL de rester dans la course au haut de tableau. Rémy Labeau Lascary, formé à la Gaillette, s’est distingué par sa sérénité et son humilité :

« Avec la grâce de Dieu, tout finit par tourner. Je reproduis ce que je fais à l’entraînement et je vais continuer sur cette lancée », a-t-il confié en zone mixte. Son premier but en Ligue 1 pourrait marquer un tournant dans sa jeune carrière et offrir un nouvel élan offensif à une équipe de Will Still en quête de constance. Une soirée marquée par l’espoir et le travail récompensé.