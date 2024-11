RC Lens : Will Still tremble avant le choc RCL-OM !

Le RC Lens va devoir livrer une belle performance pour venir à bout de l’Olympique de Marseille lors de la 12e journée de Ligue 1. Les Sang et Or, déjà en panne en attaque, seront privés de plusieurs cadres.

RC Lens : L’OM défie le RCL à Bollaert

Après sa victoire (2-3) contre le FC Nantes, le RC Lens reçoit l’Olympique de Marseille ce samedi au stade Bollaert pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Cette rencontre s’annonce difficile pour les Sang et Or, car Marseille est une équipe redoutable. Le RCL manque d’armes offensives et peine à trouver le chemin des filets.

Will Still, en conférence de presse avant cette affiche, mobilise sa troupe pour mettre en difficulté l’Olympique de Marseille. « On va devoir être très bon, essayer de les mettre en difficulté en respectant leur état de forme. Il y a une mise en place qui est tactiquement hyper propre et hyper précise. Ce sera un vrai beau test, un challenge physiquement, techniquement et tactiquement. À l’extérieur, c’est plus que costaud. », a déclaré Will Still.

Le RC Lens sera fortement diminué pour affronter l’Olympique de Marseille. Martin Satriano (ligaments croisés), Wesley Saïd (quadriceps), Jimmy Cabot (genou), Ruben Aguilar (épaule) et Ismaël Ganiou sont indisponibles pour cette affiche. Jonathan Gradit et Abdukodir Khusanov sont suspendus pour cette rencontre.

Abdukodir Khusanov a été expulsé à la 57e minute de jeu lors de la rencontre entre le RC Lens et le Paris SG suite à un tacle considéré comme dangereux sur Bradley Barcola et écope de deux matchs de suspension. Jonathan Gradit est, quant à lui, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Le RC Lens occupe la 8e place au classement avec 17 points, tandis que l’Olympique de Marseille est troisième avec 20 points en 11 journées de Ligue 1.