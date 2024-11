Mercato RC Lens : L’avenir des jeunes en péril sous Will Still ?

L’entraîneur Will Still freine-t-il l’éclosion des jeunes talents au RC Lens ? À l’approche du mercato hivernal, la question mérite d’être approfondie

Mercato RC Lens : Des jeunes talents à l’ombre sous la direction de Will Still

Le cas de Yaya Fofana, passé par le RC Lens et évoluant aujourd’hui au Stade de Reims, interroge sur la gestion des jeunes talents au sein du club artésien. Recruté en 2022 avec de grandes promesses, le jeune milieu de terrain malien n’a jamais eu l’opportunité de s’exprimer en Ligue 1 sous les couleurs sang et or.

Franck Haise, alors entraîneur du RCL, avait pourtant vanté le potentiel du joueur. Et l’arrivée de Will Still à la tête de l’équipe lensoise n’a pas vraiment changé la donne. Comme Yaya Fofana Fofana, plusieurs jeunes joueurs lensois semblent payer le prix de l’exigence du championnat de France. Ils n’ont toujours pas disputé le moindre match de Ligue 1 cette saison.

Ce constat soulève des questions sur la politique sportive du RC Lens, selon le site Allez Lens. Si le club entraîné par Will Still a su se structurer et retrouver le haut niveau, il semble parfois hésiter à lancer ses jeunes pépites. Alors que d’autres formations n’hésitent pas à le faire, les Lensois privilégient souvent l’expérience.

La politique sportive du RC Lens en question

Ce choix est compréhensible dans un contexte où les résultats sont attendus. Cependant, en ne donnant pas leur chance aux jeunes, les dirigeants lensois prennent le risque de voir leurs jeunes pousses filer vers d’autres horizons, comme ce fut le cas pour Yaya Fofana.

Le RC Lens dispose d’un centre de formation réputé. Pour pérenniser son projet sportif, le club devrait peut-être envisager de davantage faire confiance à sa jeunesse. Car si les jeunes talents ont besoin de temps pour s’exprimer, ils représentent aussi l’avenir du football lensois.