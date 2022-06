OGC Nice Mercato : Le successeur de Christophe Galtier déjà identifié

Publié par Timothée Jean le 20 juin 2022 à 20:56

OGC Nice Mercato : Alors que Christophe Galtier se rapproche d’un transfert au Paris Saint-Germain, le club niçois aurait déjà identifié son remplaçant.

OGC Nice Mercato : Un ancien Niçois pour remplacer Galtier ?

Le mercato s’accélère du côté du Paris Saint-Germain. D’après les dernières informations dévoilées par L’Équipe, les dirigeants parisiens comptent finaliser l’arrivée de Christophe Galtier au plus vite, si possible en début de semaine. Une tendance confirmée en Angleterre par le tabloïd The Athletic, l’actuel entraîneur de l’OGC Nice devrait succéder à Mauricio Pochettino, qui se rapproche de la porte de sortie.

Le média britannique assure que le nouveau directeur sportif du PSG, Luis Campos, aurait pris les choses en main et s’active en coulisse pour finaliser ce dossier. La direction du club de la capitale serait prête à répondre favorablement aux exigences du Gym en formulant une offre comprise entre 15 à 20 millions d’euros afin de libérer le coach marseillais de ses deux dernières années de contrat. Autant dire que Christophe Galtier a de fortes chances de rebondir à Paris dans les jours à venir. Et de son côté, la direction de l’OGC Nice ne reste pas les bras. Les Aiglons ne comptent pas se laisser prendre au dépourvu et travailleraient déjà en coulisse sur sa succession. Pour remplacer Galtier, le club niçois envisagerait d’attirer un ancien de la maison, en la personne de Lucien Favre.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre vers un retour au Gym

Comme l’indique le journaliste Nicolo Schira sur son compte Twitter, le technicien helvète serait le grand favori pour les prendre les rênes de l’ OGC Nice en cas de départ de Galtier. Il est libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund. Lucien Favre pourrait donc faire son retour en Ligue 1, six ans après l’avoir quitté. Les négociations entre les différentes parties pourraient débuter le plus rapidement possible. Tout dépendra sans doute du dossier Christophe Galtier.