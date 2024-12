Mercato PSG : Lucas Chevalier dans le viseur du Paris SG !

À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato hivernal, la direction du PSG cible le gardien de but du LOSC, Lucas Chevalier, pour renforcer son effectif et notamment concurrencer Gianluigi Donnarumma au Paris SG.

PSG : Lucas Chevalier pour remplacer Gianluigi Donnarumma au Paris SG ?

Le technicien du PSG, Luis Enrique, ne serait plus satisfait des performances de son gardien de but numéro 1, Gianluigi Donnarumma. Malgré l’arrivée de Matvey Safonov cet été pour concurrencer l’Italien, le poste de gardien de but demeure une préoccupation pour Luis Enrique. Les performances inconstantes des deux portiers poussent le club de la capitale à envisager un nouveau renfort dès le mercato hivernal.

Selon les informations de Sport, le nom de Diogo Costa, le solide gardien du FC Porto, revient avec insistance. Ses belles performances et son expérience en Ligue des Champions séduisent les dirigeants parisiens. Cependant, son prix élevé et l’intérêt d’autres grands clubs européens pourraient compliquer sa venue à Paris.

Et le PSG ne se limite pas au seul dossier Diogo Costa. D’autres gardiens sont dans le viseur du club parisien. Lucas Chevalier, le talentueux portier français qui évolue au LOSC, est suivi de près. Mais déloger le crack lillois ne sera pas une mince affaire pour le Paris SG. Les Parisiens doivent faire face à une rude concurrence.

Selon les informations de TBR Football, cinq cadors de Premier League s’intéressent à Lucas Chevalier : Tottenham, Manchester United, Chelsea, Manchester City et Newcastle United. Des géants européens comme le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Atlético Madrid suivraient également de près la situation de Lucas Chevalier.

Lucas Chevalier est sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2027 et est estimé à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Cette saison, il a déjà disputé 23 rencontres toutes compétitions confondues avec Lille.