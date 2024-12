Mercato OM : Discussions en cours avec Paul Pogba, qui ne ferme pas la porte

L’arrivée de Paul Pogba à l’OM lors du prochain mercato commence à prendre de l’ampleur. Le milieu de terrain français serait séduit par le projet marseillais et prêt à franchir le cap.

Le futur de Paul Pogba suscite de vives spéculations. Libéré par la Juventus Turin, le milieu de terrain français est au centre des convoitises, et l’Olympique de Marseille semble se positionner sérieusement dans la course pour l’accueillir. Après la victoire de l’OM à Saint-Étienne (0-2), Adrien Rabiot a publiquement invité son ancien coéquipier à rejoindre le club phocéen, alimentant les rumeurs d’un éventuel transfert.

D’ailleurs, selon plusieurs sources, les discussions entre Paul Pogba et la direction marseillaise auraient déjà débuté et elles seraient bien avancées. Frank McCourt, propriétaire de l’OM et grand admirateur du joueur, serait disposé à réaliser un effort financier conséquent pour répondre à exigences salariales, indique RMC Sport.

Paul Pogba favorable à un transfert à Marseille pour relancer sa carrière

De son côté, le champion du monde 2018 semble lui aussi attiré par l’idée de jouer en France, où l’Olympique de Marseille pourrait offrir la visibilité nécessaire pour relancer sa carrière et retrouver l’équipe de France. Autrement dit, Paul Pogba serait très tenté par une arrivée à l’OM. Si une offre satisfaisante lui est transmise, l’ancien Mancunien rejoindrait Marseille dès la fin de sa suspension, en mars prochain.

🚨Paul Pogba 🇫🇷 se verrait bien jouer à l'OM prochainement.



🔹Si le joueur reçoit une offre satisfaisante de l’OM, il fera tout pour rejoindre le club au plus vite sachant qu’il peut rejouer en mars.



👉 L'OM a eu des discussions avec Paul Pogba, contrairement à ce que dit RMC,… pic.twitter.com/2Tl8dZ85U7 — Rachid Zakhi (@Zakhi_Om) December 9, 2024

Parallèlement, d’autres clubs, dont Manchester United, Arsenal ou encore l’Inter Miami, suivraient également le dossier. Face à cette concurrence, l’OM bénéficie d’un sérieux avantage : la possibilité pour Paul Pogba de briller en Ligue 1 et de regagner le cœur des supporters français. Pour l’OM, ​​ce recrutement serait un coup d’éclat stratégique, mêlant ambition sportive et rayonnement médiatique.