Contrôlé positif à la testostérone, le milieu de terrain de la Juventus, Paul Pogba, se retrouve dans la tourmente. Une partie de l'Équipe de France a réagi.

Juventus : Une nouvelle affaire secoue Paul Pogba

Paul Pogba n'en a pas fini avec les affaires extrasportives. Impliqué dans une affaire d'extorsion de fonds il y a tout juste un an, le milieu de terrain de la Juventus a été contrôlé positif à la testostérone en marge de la rencontre face à l'Udinese, le 20 août dernier. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'analyse positive proviendrait d'un complément alimentaire acheté à Miami, conseillé par un ami médecin. Suspendu à titre provisoire, la Pioche ne peut plus s'entraîner et risque jusqu'à 4 ans de suspension.

Ce mercredi, le média italien a révélé le discours de l'agent de Paul Pogba, Rafaela Pimenta. Il « n’a jamais voulu enfreindre les règles » et souhaite « attendre la contre-analyse » de l’échantillon prélevé lors du contrôle antidopage pour préparer sa défense.

Équipe de France : Didier Deschamps et Kingsley Coman n'y croient pas

Interrogé sur cette affaire, après la défaite de l'Équipe de France face à l'Allemagne (2-1), Didier Deschamps soutient son joueur et ne pense pas une seule seconde qu'il se soit sciemment dopé. "Je ne peux pas imaginer ça, le connaissant, avec tout ce qu’il a dans la tête. Je me rappelle encore de certaines discussions avec lui sur le vaccin et le Covid... La substance elle y est, mais après, à moins qu'il y ait une contre-expertise... Après, savoir le pourquoi du comment, je ne pense pas que lui même le sache malheureusement. C'est dur pour lui. Je l'ai toujours soutenu", s'est-il exprimé au micro de TF1.

Également questionné, en zone mixte, sur cette actualité qui entoure Paul Pogba, son coéquipier de l'Équipe de France, Kingsley Coman, ne pense pas qu'il ait agi de manière consciente. « On soutient tous Paul. Il fait partie de la famille. On le connaît, si quelque chose est arrivé, on ne peut pas croire un seul instant que ce soit intentionnel. »