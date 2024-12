Mercato OL : Révélations de Georges Mikautadze sur son avenir à l’Olympique Lyonnais

Alors qu’il commence à trouver ses marques à l’OL, Georges Mikautadze a fait une déclaration sur son avenir. Va-t-il poursuivre sa progression à Lyon ou chercher à aller voir ailleurs ?

OL : Georges Mikautadze finalement en concurrence avec Alexandre Lacazette !

Formé à l’OL entre 2008 et 2015, Georges Mikautadze (24 ans) est revenu au club cet été, après neuf ans d’absence. Son départ de Lyon avait laissé un goût d’inachevé, n’ayant jamais eu l’opportunité de jouer en équipe professionnelle avec les Gones.

Recruté cet été pour 18,5 millions d’euros afin de succéder à Alexandre Lacazette (33 ans), l’attaquant géorgien s’est finalement retrouvé en concurrence avec le buteur emblématique lyonnais. Bien que des rumeurs de départ aient circulé lors du dernier mercato estival, « le Général » est resté à Lyon, où il est lié contractuellement jusqu’en juin 2025.

Mercato : Signature de l’attaquant géorgien à l’Olympique Lyonnais, un choix de cœur

Loin de regretter son choix, Georges Mikautadze se réjouit d’avoir retrouvé l’OL, son club de cœur, avec l’ambition de s’y imposer durablement. « J’avais des propositions en France et à l’étranger, mais mon souhait était de rester en Ligue 1. Et mon deuxième souhait était de venir à Lyon », a-t-il confié dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones ».

Concernant la concurrence avec Alexandre Lacazette, l’ancien joueur du FC Metz a déclaré : « Un compétiteur a toujours envie de jouer tous les matchs, mais c’est au coach de prendre les décisions. Alexandre est une légende du club. Je suis quelqu’un de patient et je sais que le collectif prime. »

Mercato : Georges Mikautadze est revenu à l’OL pour marquer l’histoire du club

Frustré et déçu d’avoir été libéré par l’OL par le passé en raison de sa taille, Georges Mikautadze n’a jamais abandonné l’espoir de progresser et de revenir au club rhodanien. Aujourd’hui, son objectif est clair : « Marquer l’histoire de l’Olympique Lyonnais par des buts et des titres », à l’image d’Alexandre Lacazette, dont il est annoncé comme le successeur.

Le nouvel attaquant l’Olympique Lyonnais est sur la bonne voie. Ces dernières semaines, il s’est montré particulièrement efficace. Auteur d’un doublé contre Qarabag à Bakou en Ligue Europa, Georges Mikautadze a enchaîné avec un but en Ligue 1 face à Angers SCO. Son bilan actuel est de 5 buts et une passe décisive en 18 matchs toutes compétitions confondues.