À la recherche d'une doublure d'Alexandre Lacazette, l'OL a coché le nom d'un avant-centre évoluant en Belgique au Cercle Bruges.

Mercato : Lyon cible Kévin Denkey comme doublure de Lacazette

Difficile d'associer un autre nom qu'Alexandre Lacazettelorsqu'on évoque l'attaque de l'OL. Si Rayan Cherki et Bradley Barcola sortent d'une assez bonne saison, le deuxième buteur de Ligue 1 est apparu comme l'homme providentiel pour son retour. Cependant, le numéro 9 n'a toujours pas de remplaçant depuis le départ de Moussa Dembélé parti rejoindre l'Arabie saoudite.

Si certains espéraient voir Amin Sarr prendre la relève, il n'en est rien, puisque depuis son arrivée le Suédois enchaîne les contre-performances. Une situation qui a poussé la direction lyonnaise à chercher une doublure pour l'ancien joueur d'Arsenal. Selon les informations de Foot Mercato, son remplaçant est déjà tout trouvé, il s'agit de Kévin Denkey. Un nom déjà connu du côté de Nîmes puisque c'est en France qu'il a commencé à faire ses classes. Avec les Nîmois, il a totalisé 4 buts en 30 matchs avant de s'envoler en 2021 vers le Cercle Bruges pour inscrire11 buts et délivrer 8 passes décisives.

Lyon a de la concurrence dans le dossier Denkey

Toujours empêtré dans une situation compliquée avec la DNCG, les Gones vont devoir vendre pour s'offrir l'attaquant togolais. Figure en haut de cette liste, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere qui ne sont plus dans les plans de Laurent Blanc. De son côté, le Cercle Bruges n'est pas vraiment vendeur et souhaite conserver son joueur qui a prolongé en novembre dernier jusqu'en 2026.

Le Togolais privilégie un retour en France. La piste avec le Montpellier HSC circulait, son agent s'est même entretenu avec le club. Pour les Héraultais, il figure sur sa short-list pour remplacer Elye Wahi, mais rien de concret, d'après Mohamed Toubache-Ter. Reste à savoir si John Textor fera une offre malgré des moyens plus que limités.