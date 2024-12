OL : Le Classico contre le PSG sans les supporters de l’Olympique Lyonnais à Paris !

PSG-OL : l’affiche de la 15e journée de Ligue 1, prévue dimanche (20h45) au Parc des Princes. Pour ce choc contre le Paris SG, l’accès au stade est interdit aux supporters de l’Olympique Lyonnais.

PSG-OL : L’Olympique Lyonnais dans un bonne dynamique, le Paris Saint-Germain au ralenti

L’OL tentera de terminer aux pied du podium de Ligue 1 à la trêve hivernale. Pour ce faire, l’équipe de Pierre Sage doit remporter son match face au Paris Saint-Germain de Luis Enrique, dimanche soir, en clôture de la 15ème journée de championnat. Ce sera le dernier match de Ligue 1 de l’année civile 2024. L’Olympique Lyonnais a l’opportunité de dépasser le LOSC en cas de faux-pas des Dogues à Marseille.

Lyon aborde cette rencontre dans une dynamique positive. Le club rhodanien est invaincu en championnat depuis sa défaite contre l’OM le 22 septembre. L’OL enchaîne six victoires et trois nuls, contrairement au PSG qui reste sur deux matchs nuls consécutifs face au FC Nantes (1-1) et à l’AJ Auxerre (0-0).

Les supporters de l’OL interdits à Paris, le Classico sous haute tension !

La rencontre entre le Paris SG et l’OL s’annonce donc très disputée, compte tenu de l’enjeu pour les deux équipes. Malheureusement, les Gones seront privés de leurs supporters dans la capitale. Ils sont interdits aux abords et à l’intérieur du Parc des Princes par un arrêté du préfet de police de Paris.

Cette décision s’explique par les incidents survenus ces derniers mois entre les supporters parisiens et lyonnais, notamment les affrontements au péage de Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais) lors de la finale de la Coupe de France en mai 2024.