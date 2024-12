Mercato OM : Marseille reçoit un avertissement pour ce transfert à 0€

L’OM travaille pour renforcer son effectif au mercato d’hiver. Un renfort est notamment annoncé avec insistance dans l’entrejeu de Marseille. Et s’il a de quoi faire rêver, il laisse tout de même certains dans le doute.

Mercato OM : Marseille rêve de Paul Pogba

Le nom de Paul Pogba est sur toutes les lèvres depuis l’annonce de la résiliation de son contrat avec la Juventus. Libre de tout engagement, le champion du monde 2018 est annoncé avec insistance du côté de l’OM. Une arrivée qui suscite autant d’enthousiasme que de scepticisme.

« On l’invite grandement à venir jouer à l’OM. J’aimerais bien jouer avec Paul. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. S’il veut venir, c’est avec grand plaisir. Il y a vraiment de l’ambition », a d’ailleurs récemment déclaré Adrien Rabiot après la victoire des Marseillais sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne.

L’arrivée de Pogba à Marseille serait un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts. Son expérience, son talent et son charisme pourraient apporter un plus indéniable à l’équipe de Roberto De Zerbi. De plus, le joueur semble séduit par le projet marseillais et pourrait être tenté de relever un nouveau défi.

Un pari risqué pour l’Olympique de Marseille ?

Cependant, tous ne sont pas convaincus par l’opportunité de ce transfert. L’ancien défenseur de l’OM, Eric Di Meco, s’est montré très critique à l’égard de cette piste. Il s’interroge notamment sur la nécessité d’intégrer un joueur qui a connu de nombreuses blessures ces dernières saisons : « Est-ce que tu as la nécessité d’avoir un joueur comme Pogba ? Tu as une équipe qui commence à tourner, est-ce que c’est un véritable plus ? », s’est-il interrogé dans l’émission Super Moscato Show.

Di Meco rappelle également que Pogba n’a pas toujours été un modèle de régularité lors de son dernier passage à la Juventus : « Il ne faut pas oublier qu’avant qu’il ne soit suspendu, il était souvent blessé et ça a été un problème à la Juventus. Rappelez-vous ça couinait là-bas, il ne jouait plus. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? », a poursuivi Di Meco. Pour l’ancien international français, le risque de déstabiliser l’effectif marseillais n’est pas à prendre à la légère.

Un choix délicat pour l’OM

« Je ne suis pas partisan de casser la tirelire, casser l’équilibre du vestiaire, pour un joueur dont tu as beaucoup de doutes », a-t-il indiqué. L’arrivée de Pogba à Marseille serait donc un pari risqué mais potentiellement payant. L’OM doit peser le pour et le contre avant de se lancer dans ce dossier, laisse entendre Eric Di Meco. Le club phocéen doit notamment évaluer les risques liés aux blessures récurrentes du joueur et les conséquences possibles sur l’équilibre de l’équipe.