Mercato OM : Poussé à la porte, il tacle Marseille et Pablo Longoria

L’OM n’a pas connu que des mouvements dans le sens des arrivées lors du mercato d’été dernier. Marseille a aussi vu quelques jours quitter le club, et ce dans des conditions peu enviables.

Mercato OM : Jordan Veretout balance sur son départ de Marseille

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM a opéré un changement notable au sein de son effectif avec les arrivées de nouvelles recrues. Ce qui a conduit à la mise à l’écart d’autres joueurs placés au loft en attendant leur départ définitif du club ou en prêt. C’est le cas de Jordan Veretout, qui a vite fait de rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Après avoir été poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout a exprimé son amertume concernant son départ du club phocéen. Dans un entretien accordé au Progrès, le milieu de terrain lyonnais a accusé les dirigeants marseillais de ne pas avoir facilité son transfert à l’Olympique Lyonnais.

« C’était les derniers jours du mercato, on était un peu stressés. Marseille n’a pas facilité la tâche, ce qui a fait que les négociations ont pris du temps », a regretté Veretout. Le joueur de 31 ans a également révélé que c’est le propriétaire de Lyon, John Textor, qui l’avait rassuré en lui garantissant une place dans l’effectif des Gones.

« Mais le propriétaire nous a dit de ne pas s’inquiéter : ‘‘Il y a un joker et ce sera Jordan’’. J’étais un peu plus rassuré, et ça s’est fait les jours suivants », a-t-il révélé. Cette sortie de Veretout vient confirmer les tensions qui existaient entre le joueur et les dirigeants de l’Olympique de Marseille. L’ancien Romain a été l’un des nombreux joueurs indésirables du club marseillais l’été dernier, aux côtés de Pau Lopez et Samuel Gigot.