Mercato ASSE : Gazidis face au défi du recrutement, Saint-Etienne entre ambition et réalité financière

L’ASSE est impatient d’entamer le mercato d’hiver afin de renforcer son effectif. Le maintien en Ligue 1 étant l’objectif prioritaire, le club stéphanois doit impérativement se renforcer en janvier. Néanmoins, Kilmer Sports Ventures a décidé d’adopter une politique de recrutement plus prudente, en évitant les dépenses excessives.

ASSE : Un mercato ciblé pour éviter la Ligue 2

L’ASSE est activement à la recherche de nouveaux joueurs pour renforcer l’effectif d’Olivier Dall’Oglio et éviter une relégation en Ligue 2. Les profils sont minutieusement analysés à l’aide de données statistiques, afin de garantir des recrutements pertinents qui apporteront un plus indéniable à l’équipe. En d’autres termes, Ivan Gazidis et la direction sportive s’appuient sur les besoins précis du coach et les postes à renforcer pour mener à bien leur mercato.

L’objectif des dirigeants de l’AS Saint-Etienne est clair : réaliser un mercato ambitieux pour redresser la situation. Cependant, les décideurs stéphanois ne comptent pas dépenser sans compter. Le groupe canadien propriétaire du club privilégie une politique de recrutement raisonnée.

Selon les rumeurs du pré-mercato, trois postes sont prioritaires : un défenseur central droit, un milieu de terrain relayeur et un ailier droit. En fonction des opportunités du marché, un arrière latéral pourrait également être recruté pour compenser l’absence d’Yvann Maçon et les performances inconstantes de Dennis Appiah et Pierre Cornud.

Toulouse FC-ASSE : Dall’Oglio sous pression avant la trêve hivernale

Malgré une situation délicate, l’ASSE, actuellement barragiste, croit fermement en ses chances de maintien. Un mercato judicieux, sans fioritures, pourrait être la clé du salut.

Pour rappel, Olivier Dall’Oglio et ses joueurs disputeront leur dernier match de l’année civile ce vendredi (20h45) face à Toulouse FC. Une rencontre cruciale pour l’entraîneur, dont la position est fragilisée par les récentes défaites à Rennes (5-0) et contre l’OM à domicile (0-2).

L’AS Saint-Etienne retrouvera ensuite l’Olympique de Marseille, le dimanche 22 décembre, pour les 32es de finale de la Coupe de France.