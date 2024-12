Mercato OM : Ben Seghir à Marseille, Mehdi Benatia relance le dossier

Une vieille histoire refait surface autour du mercato OM. Mehdi Benatia, échaudé par le transfert manqué d’Eliesse Ben Seghir à l’Olympique de Marseille, tente une nouvelle approche pour attirer le prodige marocain.

Mercato OM : Eliesse Ben Seghir, une piste de longue date pour Marseille

Le jeune prodige marocain, Eliesse Ben Seghir, est en train de s’imposer comme une pièce maîtresse de l’AS Monaco. Âgé de seulement 19 ans, le milieu offensif a déjà marqué les esprits par ses performances remarquées sous le maillot rouge et blanc. Ses 5 buts et 3 passes décisives en 19 matchs témoignent de son talent précoce et de son importance au sein de l’équipe monégasque.

Pourtant, le parcours d’Eliesse Ben Seghir aurait pu être tout autre. L’Olympique de Marseille, séduit par son potentiel, avait déjà repéré le jeune joueur en Aix-en-Provence en 2019. Le club phocéen avait même cru tenir la corde pour son transfert, avant que l’AS Monaco ne parvienne à rafler la mise in extremis. Cet échec suscite une vive déception du côté de l’OM, notamment chez Mehdi Benatia.

Mehdi Benatia ne jette pas l’éponge pour son éventuel transfert

Plusieurs années après cet épisode, le conseiller sportif de l’OM n’a toujours pas digéré ce transfert avorté. D’ailleurs, Mehdi Benatia ne cache pas son admiration pour Eliesse Ben Seghir et a même laissé entendre qu’il serait prêt à revenir à la charge pour sa signature. « Je ne sais pas ce qui s’est passé, je n’étais pas là. Mais j’aimerais bien l’avoir à l’OM au départ, si tu lui vends un projet concret, difficile de le voir refuser l’OM vu l’affection qu’il a pour le club », a-t-il confié à La Provence.

Medhi Benatia :



"Quand je vois le petit Ben Seghir qui était à Aix et qui est aujourd'hui à Monaco, je ne peux pas l'accepter. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas là. Mais j'aimerais bien l'avoir à l'OM. Lui au départ, si tu lui vends un projet concret, difficile… pic.twitter.com/xka9KwjJpo — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 11, 2024

L’avenir d’Eliesse Ben Seghir s’annonce des plus prometteurs. Alors que l’ASM peut se réjouir de compter dans ses rangs un tel talent offensif, l’Olympique de Marseille ne semble pas prêt à abandonner l’idée de le recruter un jour. Les propos de Mehdi Benatia constituent donc un véritable appel du pied au joueur monégasque, dont le contrat se termine en 2027.