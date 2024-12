Foot OM : Mehdi Benatia temporise pour sa prolongation à Marseille

En interne, tout semble déjà réglé pour que Mehdi Benatia devienne le nouveau directeur sportif de l’OM. Mais le Marocain préfère entretenir le doute sur son avenir.

Mehdi Benatia bientôt directeur sportif de l’OM ?

Alors que son contrat expire en cette fin d’année 2024, Mehdi Benatia est sur le point de connaitre une promotion au sein de l’Olympique de Marseille. Après avoir œuvré en tant que conseiller sportif, l’ancien défenseur international marocain devrait signer un contrat de directeur sportif d’une durée de deux ans et demi à l’OM, calquée sur celle de l’entraîneur Roberto De Zerbi.

Si les négociations ont été fructueuses et que l’accord est quasiment bouclé entre les deux parties, la date exacte de l’officialisation n’a pas encore filtré. Une discrétion qui ne semble pas inquiéter les dirigeants marseillais, tant Mehdi Benatia s’est montré confiant sur l’aboutissement de ce dossier.

En devenant un salarié à part entière du club, l’ancien joueur de la Juventus et de Bayern Munich va voir ses responsabilités s’accroître. Ses prérogatives en matière de recrutement, de gestion de l’effectif et de relations avec les agents vont être clairement définies. Un rôle clé qui devrait lui permettre de s’impliquer encore plus dans le projet sportif de l’OM.

Il entretient le suspense sur son avenir à l’Olympique de Marseille

Toutefois, Mehdi Benatia préfère garder un peu de mystère sur son avenir, tout en affirmant son attachement au club phocéen. « Je réfléchis encore un petit peu », a-t-il déclaré à La Provence. Une déclaration qui en dit long sur l’importance de cette décision pour lui, mais qui ne laisse guère de doute sur sa volonté de s’inscrire dans la durée à Marseille.

« Je réfléchis encore un petit peu, je vais voir comment se passe la fin d'année. Mais si j'ai dit que je ne pouvais accepter que l'OM, c'est aussi par rapport à Marseille. »

Avec la prolongation imminente de Benatia, la direction de l’OM marque une nouvelle étape dans sa restructuration et dans son ambition de retrouver les sommets du football français et européen.