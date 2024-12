Mercato PSG : Le Paris SG tient le renfort parfait pour son attaque !

Le PSG, avec la blessure de Gonçalo Ramos survenue un peu plus tôt en début de saison, a affiché toutes ses carences offensives. Un gros problème d’efficacité a failli plomber la campagne européenne du Paris SG, qui s’est finalement repris face à Salzbourg, avec le retour du Portugais.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos, la pièce manquante du puzzle parisien ?

Le retour de Gonçalo Ramos est une excellente nouvelle pour le PSG. Depuis son retour de blessure, l’attaquant portugais est en train de prouver qu’il peut devenir une pièce maîtresse de l’attaque parisienne. Le joueur de 23 ans, auteur d’un but décisif face à Salzbourg en Ligue des Champions, semble apporter la solution aux problèmes offensifs du PSG.

Laurent Robert, ancien attaquant du PSG, partage cet enthousiasme : « Paris joue avec des ailiers et des latéraux qui montent et auparavant ils n’avaient pas de solutions. Ramos fait des courses, des appels, des contre-appels, il sait se faire oublier. Il sert beaucoup dans la récupération du ballon, vient se replacer dans le bloc-équipe. On voit que c’est un garçon généreux, c’est tout à son honneur. C’est le joueur qui a manqué dans ce début de saison à Paris », a-t-il confié dans les colonnes du Parisien.

Un profil complémentaire qui fait du bien à l’attaque du Paris SG

Les attentes sont élevées autour de Ramos, considéré comme l’homme de la situation pour relancer l’attaque du PSG, qui peinait à trouver de la régularité. Son profil de buteur, sa capacité à combiner avec ses partenaires et son sens du but devraient apporter un plus indéniable à l’équipe de Luis Enrique.

Selon Robert, Ramos apporte une complémentarité intéressante à l’attaque parisienne. « On voit dans l’organisation qu’ils ont besoin d’un garçon comme lui, un renard dans les surfaces. Quand il était à Benfica, ce n’est pas pour rien qu’il était le meilleur buteur du championnat portugais. Quand il y a des ballons dans la surface, on sait que c’est un danger », a-t-il ajouté.

Le retour de Gonçalo Ramos coïncide avec une période de forme plus positive pour le PSG. L’attaquant portugais semble apporter un nouvel élan à l’équipe et pourrait bien devenir un élément clé dans la quête du club parisien pour remonter la pente en Ligue des Champions.