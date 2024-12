Mercato Stade Rennais : Le FC Metz ouvre la porte au départ de Sadibou Sané vers le SRFC !

Le Stade Rennais insiste pour s’attacher les services du jeune défenseur sénégalais Sadibou Sané. La direction du FC Metz donne son feu vert, mais exige une indemnité de transfert jugée un peu élevée.

Mercato Stade Rennais : Sadibou Sané, la nouvelle cible de Jorge Sampaoli pour renforcer le SRFC

À la recherche d’un renfort défensif suite à la grave blessure du jeune défenseur ghanéen Alidu Seidu, le Stade Rennais aurait jeté son dévolu sur Sadibou Sané. Le Ghanéen, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors de la rencontre face au LOSC, est forfait pour le reste de la saison.

Le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, cherche ainsi à combler ce vide et aurait identifié Sadibou Sané comme un profil intéressant. Ce dernier, en pleine forme au FC Metz, impressionne en Ligue 2. Cette saison, le Sénégalais a déjà disputé 13 rencontres et inscrit un but.

Sadibou Sané intéresserait fortement les dirigeants bretons. Selon les informations de Africa Foot, des négociations seraient en cours entre les deux clubs pour boucler le deal. Les dirigeants du FC Metz seraient disposés à laisser partir leur joueur lors du prochain mercato hivernal, mais ils réclameraient un prix jugé excessif, ce qui bloque pour l’instant tout accord définitif. Le SRFC et le FC Metz poursuivent les discussions et pourraient trouver un terrain d’entente dans les prochains jours.

De son côté, Sadibou Sané, désireux d’évoluer en Ligue 1, serait favorable à ce transfert. Sous contrat jusqu’en juin 2028, la valeur marchande du défenseur sénégalais est estimée à 1,5 million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.