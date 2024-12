Mercato FC Nantes : Sergio Conceiçao s’éloigne du FCN, trois cadors anglais à l’affût !

Le FC Nantes doit faire face à une rude concurrence pour s’attacher les services du technicien portugais, Sergio Conceição. Le FCN est en concurrence avec trois formations de Premier League sur le dossier de son recrutement.

Mercato FC Nantes : La piste Sergio Conceição se complique pour le FCN

Depuis quelques semaines, le nom de Sérgio Conceição circule avec insistance du côté du FC Nantes pour remplacer Antoine Kombouaré. L’entraîneur portugais, libre de tout contrat depuis son départ du FC Porto, serait une piste sérieusement envisagée par les dirigeants en cas de résultats insuffisants.

Mais le président du FC Nantes, Waldemar Kita pourrait voir ses plans de faire revenir Sergio Conceição au FC Nantes compromis. Si l’entraîneur portugais reste une option privilégiée du président nantais, la concurrence s’annonce féroce.

Selon les informations du spécialiste du mercato, Rudy Galetti, Sergio Conceição est courtisé par trois clubs de Premier League : West Ham, Everton et Wolverhampton. Ces formations, en quête d’un nouveau souffle, pourraient offrir au technicien portugais un projet sportif plus ambitieux et des moyens financiers plus importants. Everton serait désormais en pole position pour s’attacher les services du technicien portugais.

Antoine Kombouaré, bien que fragilisé, a pour le moment conservé son poste. Grâce à la victoire face au Stade Rennais, le Kanak pourrait gagner un peu de temps et consolider sa position. Mais la menace plane toujours sur son avenir. Waldemar Kita devra donc se montrer convaincant et réactif s’il souhaite attirer Sergio Conceição à Nantes.

Outre la concurrence, le transfert de Sergio Conceição sera très coûteux pour le FC Nantes. Le salaire du Portugais a considérablement augmenté depuis son départ de Nantes pour rejoindre le FC Porto. À l’époque, il percevait 90 000 € bruts par mois, un montant qui a plus que doublé en quelques années. Lors de son dernier contrat avec les Dragons, Conceição était rémunéré à hauteur de 220 000 € bruts mensuels.

Le licenciement d’Antoine Kombouaré et de son staff pèserait également sur les finances du FC Nantes. Les dirigeants nantais devront payer au moins 3 millions d’euros au technicien kanak et à son staff technique.