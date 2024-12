Mercato FC Nantes : Un prétendant lâche Timothée Nkada, le FCN accélère !

L’AS Saint-Étienne tourne le dos à l’attaquant français Timothée Nkada. Le FC Nantes serait désormais seul sur ce coup en vue du prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Timothée Nkada sur les tablettes du FCN cet hiver

Le prolifique attaquant français Timothée Nkada pourrait poser ses valises à Nantes lors du prochain mercato hivernal. Le Centre Presse Aveyron a évoqué un intérêt de l’AS Saint-Étienne et du FC Nantes pour le joueur de 25 ans, auteur d’un début de saison remarquable en Ligue 2.

Arrivé à Rodez AF cet été en provenance du FC Koper (Slovénie), Timothée Nkada s’est rapidement imposé comme l’un des artisans de la bonne dynamique de Rodez. Avec 8 buts et 3 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues, il s’est hissé au rang de deuxième meilleur buteur du championnat.

But football fait le point sur ce dossier et indique que l’AS Saint-Étienne, qui suivait de près les performances de Timothée Nkada, ne semble pas prioriser ce dossier. Les Verts disposent déjà de plusieurs attaquants et pourraient chercher à renforcer d’autres secteurs de jeu.

Le FC Nantes serait seul sur la piste Timothée Nkada actuellement. En cas de départ de Mostafa Mohamed ou d’Ignatius Ganago, les Canaris auraient besoin de renforcer leur secteur offensif. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, serait très intéressé par le jeune buteur français. La direction du FC Nantes pourrait passer à l’offensive et s’attacher les services du joueur cet hiver. Sous contrat jusqu’en 2027, Timothée Nkada est estimé à 400 000 euros par le site spécialisé Transfermarkt.