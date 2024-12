Incroyable rebondissement dans le litige PSG – Kylian Mbappé !

Après le refus de la LFP de statuer sur le litige entre le PSG et Kylian Mbappé, la direction du club de la capitale a pris une décision totalement surprenante. Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens accentuent désormais la pression sur les instances hexagonales.

Litige PSG – Kylian Mbappé : Le Paris SG saisit la justice pour annuler les décisions de la LFP

Un nouveau rebondissement dans le feuilleton PSG vs Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain ne lâche rien et porte l’affaire en justice contre l’attaquant du Real Madrid et la Ligue de Football Professionnel (LFP). Le club de la capitale conteste les décisions de la LFP concernant son litige avec Kylian Mbappé et estime que seuls les Prud’hommes sont compétents pour trancher ce différend lié au contrat de travail du joueur.

D’après les renseignements obtenus par RMC Sport, le PSG estime que la LFP a outrepassé ses pouvoirs en se prononçant sur un litige relevant du droit du travail. Les avocats du PSG soulignent que le Conseil des Prud’hommes est l’instance compétente pour régler les différends entre employeurs et salariés. Le club conteste donc la compétence de la Ligue de Football Professionnel (LFP), qui a déjà rendu plusieurs décisions défavorables au Paris SG dans ce litige portant sur des réclamations financières de l’attaquant.

Le club entraîné par Luis Enrique estime que l’affaire devrait être portée devant le Conseil des Prud’hommes. En saisissant la justice, le PSG vise à annuler toutes les décisions précédentes de la LFP et à obtenir un nouveau jugement. Cette nouvelle escalade juridique pourrait avoir des conséquences importantes pour le football français.

« Dans l’entourage du club, on rappelle que le joueur aurait pu porter l’affaire directement devant prud’hommes, le 30 juin 2024. On se montre aussi confiant sur l’issue des différentes procédures. Contactée, l’avocate de Kylian Mbappé n’a pas donné suite à nos sollicitations », explique le média sportif.

Si le tribunal donne raison au PSG, cela pourrait affaiblir l’autorité des commissions de la LFP et avoir des conséquences importantes pour la gestion future des litiges entre clubs et joueurs. Pour rappel, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a donné raison au Paris Saint-Germain dans le conflit qui l’oppose à Kylian Mbappé.

Le joueur réclamait 55 millions d’euros de salaires et de primes impayés, mais la commission a estimé que sa demande était irrecevable. Cette décision met un terme à une saga qui a tenu en haleine le monde du football pendant plusieurs mois et ouvre la voie à un procès devant le tribunal des prud’hommes. Une première audience devrait se tenir devant la 1re chambre civile le 26 mai 2025. Affaire à suivre…