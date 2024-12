Vestiaire du PSG : Luis Enrique dément les dissensions au Paris SG

Le coach du PSG, Luis Enrique, était présent en conférence de presse ce jeudi. À la veille du match AJ Auxerre-Paris SG, l’entraîneur espagnol, s’est prononcé sur les tensions supposées au sein du vestiaire du club de la capitale.

PSG : Luis Enrique balaie les rumeurs de tensions

Alors que des rumeurs persistantes évoquent un malaise au sein du vestiaire parisien, Luis Enrique a tenu à clarifier la situation en conférence de presse. Interrogé sur les informations selon lesquelles il se serait mis à dos une partie de ses joueurs, le technicien espagnol a fermement démenti. Le technicien espagnol a souligné l’excellente ambiance qui règne au sein du groupe, tout en reconnaissant la difficulté de gérer un effectif aussi étoffé.

« Cela fait déjà plus de 30 ans que je suis dans le foot et je ne vais pas perdre mon énergie avec ce qui se dit dans la presse. Vous m’entendrez rarement dire du mal d’un joueur publiquement. Je ne sais pas qui toutes ces rumeurs vont intéresser. Moi ça me touche très peu et j’apprends ces rumeurs autour du Paris SG dans la réunion avec l’équipe de presse. Mais ces rumeurs sont fausses et je me concentre sur les choses que je peux contrôler », a déclaré Luis Enrique.

Paris SG : Le successeur de Galtier rassure

Par ailleurs, le successeur de Christophe Galtier a également balayé les informations qui le prétendent mécontent de la qualité de son groupe. « C’est curieux vraiment, le vestiaire est magnifique. Il est exceptionnel, il y a de la qualité humaine et professionnelle. Je ne vais pas répondre aux rumeurs. L’équipe est magnifique et je n’ai rien à rajouter », a-t-il ajouté.

Si le coach de 54 ans a tenu à calmer le jeu, certains observateurs estiment que les résultats décevants et la pression médiatique pourraient créer des tensions sous-jacentes. Reste à savoir si Luis Enrique parviendra à maintenir un climat serein au sein de l’équipe et à relancer la machine parisienne, surtout en Ligue des Champions.

Pour rappel, les Parisiens affronteront Auxerre ce vendredi soir pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, avant de s’envoler pour l’Autriche afin d’affronter le RB Salzbourg pour le compte de la sixième journée de la Ligue des Champions, mardi prochain.