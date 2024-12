Mercato PSG : Cristiano Ronaldo au Paris SG ? Une révélation tombe !

Le PSG aurait pu s’offrir Cristiano Ronaldo lors du mercato estival 2018. Mais le club de la capitale a manqué l’occasion malgré ses gros coups réalisés sur le marché avec les signatures d’une constellation de stars.

Mercato PSG : L’hiver s’annonce calme au Paris SG

Le PSG n’a pas réalisé un mercato estival à la hauteur de ses ambitions. Le club francilien s’est juste contenté de boucler quelques dossiers clés avec notamment les signatures de Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué entre autres. Dans le secteur offensif, le club de la capitale n’a pas voulu forcer les choses après avoir tenté plusieurs coups sans parvenir à les boucler.

Luis Campos a surtout travaillé sur les pistes des attaquants comme Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Ademola Lookman, pour ne citer que ceux-là. Aujourd’hui en grande difficulté en Ligue des Champions, le PSG ne compte pas signer de renfort en attaque en janvier. C’est dans ce contexte qu’une révélation inattendue est sortie sur ce qui aurait pu être l’un des plus gros coups de l’histoire du Paris SG : Cristiano Ronaldo.

Mercato : Cristiano Ronaldo a failli signer au Paris SG

Lors du mercato estival 2018, Cristiano Ronaldo a fait le choix surprenant de quitter le Real Madrid pour un nouveau challenge. L’attaquant portugais, qui a rejoint la Juventus à l’époque, aurait pu prendre une autre destination comme le PSG. C’est la révélation choc que Patrice Evra a lâché ce jeudi. Selon l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, ce dernier aurait sérieusement envisagé de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2018, avant de finalement s’engager avec la Juventus.

Dans l’émission Rothen s’enflamme, Evra a révélé : « Cristiano a été très intéressé par le projet parisien. Il a hésité entre plusieurs offres, dont celles de Chelsea et de la Juventus. Il aurait même pu devenir un joueur du PSG », a-t-il dit avant d’ajouter : « Il avait Chelsea, la Juventus, Paris. Il a dit qu’il n’irait jamais à Arsenal. Et il était intéressé par le projet parisien. On peut critiquer Cristiano, mais lui se serait adapté. Il aurait fait des efforts. Regardez ce qu’il fait en Arabie saoudite. C’est un Saoudien! ».

Cette révélation inattendue vient relancer le débat sur le mercato estival 2018. Le PSG, à la recherche d’un attaquant de classe mondiale, aurait pu former un duo de rêve avec Neymar et Ronaldo. Finalement, c’est la Juventus qui a remporté la mise, en déboursant une somme astronomique pour s’attacher les services du quintuple Ballon d’Or.