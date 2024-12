Mercato RC Lens : Une piste à 1,5M€ pour le milieu du RCL ?

Le RC Lens, lors du mercato d’hiver, s’attend à perdre David Pereira da Costa très courtisé. Mais le RCL ne devrait pas rester sans compenser un éventuel départ du milieu de terrain portugais.

Mercato RC Lens : Bientôt la fin de l’histoire pour David Pereira da Costa ?

L’avenir de David Pereira da Costa au RC Lens semble s’écrire en pointillés. Le jeune milieu offensif portugais, formé au club, attire les convoitises de plusieurs clubs européens et américains. Portland Timbers, franchise de Major League Soccer, a déjà formulé une offre de 10 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 23 ans.

Mais les prétendants ne s’arrêtent pas là. Besiktas, club turc en quête de renfort pour la Ligue Europa, aurait également manifesté un vif intérêt pour le profil de Pereira da Costa. Arrivé au centre de formation du RC Lens en 2013, Pereira da Costa a gravi les échelons jusqu’à l’équipe professionnelle. Son départ serait un coup dur pour les supporters lensois, mais il pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le jeune joueur et la porte à une nouvelle recrue.

Mercato RCL : Mory Gbane pour oublier David Pereira da Costa

Pour compenser un éventuel départ de son milieu de terrain portugais, la direction lensoise semble avoir déniché son remplaçant au Portugal. Le RC Lens serait sur les traces de Mory Gbane, jeune milieu de terrain ivoirien évoluant à Gil Vicente, en Liga Portugal. Le joueur de 23 ans, réputé pour ses qualités de récupération et son impact physique, pourrait renforcer l’entrejeu du groupe de Will Still dès cet hiver.

Formé au Stade Abidjan, Mory Gbane a déjà fait ses preuves dans plusieurs championnats européens, notamment en Croatie et en Russie. C’est au Portugal qu’il s’est véritablement révélé, tout en s’imposant comme un titulaire indiscutable de Gil Vicente. Ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs français, et notamment ceux du RCL.

Un profil qui plaît

Les qualités physiques de Mory Gbane, associées à une bonne technique et une vision de jeu intéressante, en font un profil très recherché sur le marché des transferts. Son âge et son potentiel de progression sont également des atouts non négligeables. Si le Racing Club de Lens semble intéressé par le profil de Mory Gbane, les Sang et Or ne sont pas les seuls sur le coup. Toulouse et La Gantoise suivraient également de près l’évolution du joueur ivoirien.